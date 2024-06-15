Евро 2024. Рекорд Собослаи. Швейцарцы победили венгров

В Кельне состоялся матч первого тура группового турнира (группа А) чемпионата Европы по футболу. Швейцарцы победили сборную Венгрии 3:1.

С большой долей вероятности, это был матч за второе место в группе А.

Выйдя на поле с капитанской повязкой, Доминик Собослаи установил рекорд чемпионатов Европы. Он стал самым молодым капитаном - 23 года, 7 месяцев и 21 день.

Венгрия: Гулачи, Ланг (46, Болла), Орбан, Аттила Салаи (79, Дардаи), Фиола, Керкез (79, Мартин Адам), Адам Надь (67, Кляйнхайслер), Шефер, Роланд Шаллаи, Доминик Собослаи, Барнабаш Варга.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Шер, Джака, Фройлер (86, Видер), Ндойе (86, Сьерро), Видмер (68, Стергиу), Варгас (74, Варгас), Эбишер, Дуа (68, Амдуни).

На трибунах привлекла внимание группа болельщиков в экипировке хоккейной сборной Канады (в шлемах, но без клюшек). И швейцарец с плакатом "Фондю лучше гуляша".

Мурат Якин перед матчем пообещал навязать венграм борьбу. Его подопечные принялись прессинговать с первых минут. В первые полчаса швейцарцы переигрывали оппонентов. У венгров немного получалось в атаке, да и оборона не отличалась надежностью. Грубые ошибки. Нередко проходили передачи за спины защитникам.

Первый опасный момент создали швейцарцы на третьей минуте. Эбишер пробил выше цели, но перед этим забрался в офсайд.

Венгры первый перспективный момент создали на 10-й минуте Роланд Шаллаи метров с 18 пробил выше.

На 13-й минуте Квадво Диа вышел один на один и забил. Гол швейцарцев не засчитан - офсайд. После совета с видеоассистентами гол нападающего "Лудогорца" засчитали 0:1. На 20-й минуте Керкес сделал подарок сопернику. Варгас вышел один на один. Гулачи парировал мяч на угловой.

На 45-й минуте Мишель Эбишер (Болонья) метров с 20 нанес идеальный удар в нижний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 0:2.

Первый тайм прошел на невысоких скоростях. Было много борьбы. Швейцарцы играли лучше. Мяч у венгров не держался. В атаке почти ничего не получалось. В обороне было много ошибок.

Во втором тайме венгры стали играть чуть более активно. На 62-й минуте они создали первый голевой момент. Варга выскочил один на один, но пробил выше. Гол не был бы засчитан - нападающий сбил защитника. Через минуту Варга пробил головой метров с 7 - рядом со штангой. На 66-й минуте Собослаи навесил во вратарскую. Варга выиграл борьбу у Эбишера и головой отправил мяч в сетку 1:2.

С выходом Эмболо швейцарцы активизировались в атаке.

На 79-й минуте Марко Росси заменил активного в атаках 20-летнего защитника "Борнмута" Милоша Керкеза на нападающего Мартина Адама, играющего в чемпионате Южной Кореи.

На 83-й минуте мог забить Ндойе, но Дардаи в подкате заблокировал удар.

На 88-й минуте предупреждение получил тренер сборной Швейцарии Мурат Якин.

На 90-й минуте после подачи углового Гранит Джака пробил головой. Гулачи отразил мяч.

На 50-й секунде компенсированного времени венгры пропустили скоростную контратаку. Ридер вышел один на один, обыграл вратаря, но с острого угла не смог забить. Вратаря подстраховал защитник.

На третьей минуте компенсированного времени Брель Эмболо вышел один на дин и перебросил мяч через вратаря 1:3. Через минуту Эмболо убежал от защитников и опасно прострелил. АМдуни не сумел переправить мяч всетку.