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"Формула-1". Победителем "Гран-при Азербайджана" стал Оскар Пиастри

время публикации: 15 сентября 2024 г., 16:56 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 17:11
"Формула-1". Победителем "Гран-при Азербайджана" стал Оскар Пиастри
AP Photo/Sergei Grits

Победителем "Гран-при Азербайджана" - этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Макларена" Оскар Пиастри. Это вторая победа Пиастри в гонке "Формулы-1".

В начале гонки лидировал Шарль Леклер (Феррари), финишировавший вторым. Он стартовал с поул-позиции.

На предпоследнем круге столкнулись Карлос Сайнс и Серхио Перес, которые вели борьбу за второе место. Они оба выбыли из гонки.

Третьим финишировал Джордж Расселл (Мерседес).

Лидер общего зачета Макс Ферстаппен (Ред Булл) финишировал пятым.

Общий зачет: Маскс Ферстаппен 313 очков, Ландо Норрис (Макларен) 254, Шарль Леклер 235, Оскар Пиастри 222, Карлос Сайнс (Феррари) 184, Льюис Хэмилтон (Мерседес) 166.

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