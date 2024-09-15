"Формула-1". Победителем "Гран-при Азербайджана" стал Оскар Пиастри

Победителем "Гран-при Азербайджана" - этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Макларена" Оскар Пиастри. Это вторая победа Пиастри в гонке "Формулы-1".

В начале гонки лидировал Шарль Леклер (Феррари), финишировавший вторым. Он стартовал с поул-позиции.

На предпоследнем круге столкнулись Карлос Сайнс и Серхио Перес, которые вели борьбу за второе место. Они оба выбыли из гонки.

Третьим финишировал Джордж Расселл (Мерседес).

Лидер общего зачета Макс Ферстаппен (Ред Булл) финишировал пятым.

Общий зачет: Маскс Ферстаппен 313 очков, Ландо Норрис (Макларен) 254, Шарль Леклер 235, Оскар Пиастри 222, Карлос Сайнс (Феррари) 184, Льюис Хэмилтон (Мерседес) 166.