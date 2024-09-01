"Формула-1". Победителем "Гран-при Италии" стал Шарль Леклер
время публикации: 01 сентября 2024 г., 19:18 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 19:18
Победителем "Гран-при Италии" - этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Феррари" Шарль Леклер, стартовавший четвертым.
Он использовал только один пит-стоп во время гонки.
Вторым и третьим финишировали пилоты "Макларена" Оскар Пиастри и Ландо Норрис, который стартовал первым.
Льюис Хэмилтон финишировал пятым. Макс Ферстаппен - шестым.
В общем зачете лидирует Макс Ферстаппен (303 очка). На втором месте Норрис (240), на третьем - Леклер (217).
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