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Спорт

"Формула-1". Победителем "Гран-при Италии" стал Шарль Леклер

время публикации: 01 сентября 2024 г., 19:18 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 19:18
"Формула-1". Победителем "Гран-при Италии" стал Шарль Леклер
AP Photo/Luca Bruno

Победителем "Гран-при Италии" - этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Феррари" Шарль Леклер, стартовавший четвертым.

Он использовал только один пит-стоп во время гонки.

Вторым и третьим финишировали пилоты "Макларена" Оскар Пиастри и Ландо Норрис, который стартовал первым.

Льюис Хэмилтон финишировал пятым. Макс Ферстаппен - шестым.

В общем зачете лидирует Макс Ферстаппен (303 очка). На втором месте Норрис (240), на третьем - Леклер (217).

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