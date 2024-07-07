"Формула-1". Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при Великобритании" и установил рекорд
время публикации: 07 июля 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 21:33
Победителем "Гран-при Великобритании" - этапа чемпионата "Формулы-1" - стал легендарный гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Он победил в Сильверстоуне девятый раз - это рекорд. Всего Льюис Хэмилтон выиграл за карьеру 104 гонки. Легендарный британец впервые с 2021 года победил в гонке.
Гонка проходила под дождем.
Вторым финишировал лидер общего зачета Макс Ферстаппен, третьим - Ландо Норрис (Макларен).
В общем зачете лидирует Макс Ферстаппен (255 очков). На втором месте Ландо Норрис (171). На третьем - Шарль Леклер (Феррари) (150). 4. Карлос Сайнс (Феррари) (145).
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