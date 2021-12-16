Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию. Яков Тумаркин и Анастасия Горбенко вышли в финалы
В Абу-Даби проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде (бассейны 25 метров). Яков Тумаркин вышел в финал на дистанции 200 метров комбинированным стилем.
В полуфинале он занял восьмое место.
Анастасия Горбенко вышла в финал на дистанции 100 метров на спине, установив рекорд Израиля - 57.45 секунды.
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