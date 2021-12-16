Кубок Первого канала. Россияне обыграли шведов
В матче второго тура Кубка Первого канала (этап хоккейного Евротура) россияне победили сборную Швеции 1:0.
По броскам преимущество у шведов 34:26. Шутаут совершил Иван Федоров (ЦСКА).
Победную шайбу на 48-й минуте забросил Вячеслав Войнов (Динамо, Москва).
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