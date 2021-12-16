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NEWSru.co.il :: Спорт16 декабря 2021 г., 19:58

Кубок Первого канала. Россияне обыграли шведов

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Победный гол Вячеслава Войнова

В матче второго тура Кубка Первого канала (этап хоккейного Евротура) россияне победили сборную Швеции 1:0.

По броскам преимущество у шведов 34:26. Шутаут совершил Иван Федоров (ЦСКА).

Победную шайбу на 48-й минуте забросил Вячеслав Войнов (Динамо, Москва).


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