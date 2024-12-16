18-летний чемпион мира по шахматам триумфально вернулся на родину

Новый чемпион мира по шахматам, 18-летний Гукеш Доммараджу 16 декабря вернулся с триумфом в свой родной город Ченнаи (Индия), где позировал перед камерами вместе со своими родителями – отцом Раджникантом и матерью Падмой.

На прошлой неделе в Сингапуре завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам. По результатам 14-ти партий Гукеш Доммараджу победил действующего чемпиона мира, китайца Дина Лижэня.

Доммараджу стал 18-м чемпионом мира по шахматам. Он – самый молодой чемпион мира по шахматам, самый молодой победитель турнира претендентов.

Индийский шахматист Гукеш Доммараджу родился 29 мая 2006 года в Ченнаи. Его отец – ЛОР-хирург, мать – микробиолог. Гукеш научился играть в шахматы в семь лет на одном из факультативов в школе. Учится в Веламмал Видялая. Занимался шахматами под руководством гроссмейстера Пандиана Картикеяна. С 2017 года его тренером является Вишну Прасанна. С 2023 года спонсор шахматиста – частная акционерная фирма WestBridge Capital. На турнире претендентов 2024 года секундантом Гукеша был польский гроссмейстер Гжегож Гаевский.