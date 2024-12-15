Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" проиграл "Манчестер Юнайтед"

В матче шестнадцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Манчестер Сити" 2:1.

На 88-й минуте в счете вели "горожане".

Для начала команды установили антирекорд дерби Манчестера в Премьер-лиге. Первый удар по воротам был нанесен на 21-й минуте. Его сделал Фил Фоден.

На 36-й минуте "горожане" разыграли угловой и Йошко Гвардиол головой отправил мяч в сетку 1:0.

На последних секундах первого тайма с линии штрафной опасно пробил Фил Фоден. Мяч пролетел рядом со штангой.

Первый удар в створ ворот "красные дьяволы" нанесли на 63-й минуте. Фернандеш навесил. Диалло метров с 10 пробил головой. Вратарь отразил мяч, летевший в нижний угол.

На 74-й минуте мог сравнять счет Фернандеш, но с 10 метров пробил мимо. На 88-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти 1:1. На 90-й минуте Амад Диалло перебросил мяч через вратаря, а затем пробил по пустым воротам 1:2.