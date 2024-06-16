Евро 2024. Несмотря на рекордно быстрый гол, албанцы проиграли итальянцам

В Дортмунде состоялся матч первого тура группового этапа (группа В) чемпионата Европы по футболу. Итальянцы победили сборную Албании 2:1.

Положение команд в группе В после первого тура. Испания, Италия по 3 очка, Албания, Хорватия по 0.

Италия: Доннарумма, Димарко (83, Дармиан), Калафиори, Бастони, Ди Лоренцо, Барелла (90 + 2, Фолруншо), Жоржиньо, Кьеза (77, Камбьясо), Пеллегрини (77, Кристанте), Фраттези, Скамакка (83, Ретеги).

Албания: Стракоша, Митай, Айети, Джимсити, Хисай, Байрами (87, Мучи), Рамадани, Аслани, Сефери (68, Лячи), Броя (77, Манай), Асани (68, Эрбер Ходжа).

Стартовая схема итальянцев 4-2-3-1, албанцев - 4 - 3 - 3. В первом тайме действующие чемпионы владели значительным игровым преимуществом.

Албанцы открыли счет на 23-й секунде матча. Димарко неудачно ввел мяч из-за боковой. Недим Байрами (Сассуоло) мяч перехватил и пробил в ближний угол 0:1. Это самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

Итальянцы бросились отыгрываться и сравняли счет на 11-й минуте. Лоренцо Пеллегрини навесил. Алессандро Бастони ударом головой отправил мяч в сетку 1:1. На 16-й минуте после рикошета Николо Барелла нанес удар метров с 15 2:1.

На 33-й минуте Фраттези вышел один на один. Мяч после его удара попал в штангу.

Судя по уровню шума, в Дортмунде больше болельщиков сборной Албании.

На 40-й минуте Скамакка ускользнул от опекуна и пробил с острого угла. Вратарь мяч парировал. На последних секундах первого тайма Кьеза навесил. Пеллегрини пробил плечом. Мяч пролетел рядом со штангой.

Во втором тайме итальянцы больше владели мячом. Албанцы пытались атаковать, но вняные атаки получались нечасто. Лучано Спалетти, тренер итальянцев, весьма эмоционально призывал подопечных играть активнее.

На 60-й минуте Кьеза нанес обводящий удар в дальний угол. Рядом со штангой.

Во втором тайме албанцы оборонялись плотно, почти не допуская ошибок.

На 80-й минуте Димарко совершил сольный проход через полполя, который завершил сильным ударом. Стракоша мяч поймал.

Самый опасный момент албанцы создали на 90-й минуте. Манай опередил защитника и пробил мимо Доннаруммы. Мяч пролетел мимо ворот.