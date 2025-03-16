UFC. Долидзе победил в реванше

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 (также известный как UFC Fight Night 254, UFC Vegas 104 и UFC on ESPN+ 112).

В главном поединке грузин Роман Долидзе победил по очкам бывшего чемпиона промоушена в среднем весе итальянца Марвина Веттори.

Счет по всем карточкам 49:46.

Это был реванш. В марте 2023 года по очкам победил итальянец.

Американец Чиди Нджокуани во втором раунде нокаутировал бразильца Элизеу Залески душ Сантуша.

В поединке американских легковесов Александр Эрнандес по очкам победил Курта Холобау.

Два поединка завершились пбедой во втором раунде болевым приемом "кимура". Американец Дамон Блэкшир победил соотечественника Коди Гибсона. Бразилец Брендсон "Горилла" Рибейро одолел Дияра Нургожая (Казахстан).

Аргентинец Кевин Вальехос в конце первого раунда нокаутировал корейца Чхве Сын У.