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"Формула-1". Победителем "Гран-при Австралии" стал Ландо Норрис

Автомобильные гонки
время публикации: 16 марта 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 08:59
"Формула-1". Победителем "Гран-при Австралии" стал Ландо Норрис
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Победителем "Гран-при Австралии" - первого этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Вторым финишировал действующий чемпион Макс Ферстаппен (Ред Булл), третьим - Джордж Рассел (Мерседес).

Комментатор описал первый этап как "хаотичную гонку под сильным дождем".

Льюис Хэмилтон, перешедший в "Феррари", финишировал десятым.

18-летний новичок "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли финишировал пятым.

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