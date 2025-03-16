"Формула-1". Победителем "Гран-при Австралии" стал Ландо Норрис
время публикации: 16 марта 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 08:59
Победителем "Гран-при Австралии" - первого этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Макларена" Ландо Норрис.
Вторым финишировал действующий чемпион Макс Ферстаппен (Ред Булл), третьим - Джордж Рассел (Мерседес).
Комментатор описал первый этап как "хаотичную гонку под сильным дождем".
Льюис Хэмилтон, перешедший в "Феррари", финишировал десятым.
18-летний новичок "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли финишировал пятым.
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