Чемпионат Европы по ММА. Израильские юниоры завоевали 12 медалей
В Белграде проходит чемпионат Европы по смешанным единоборствам (2025 IMMAF European Championships).
Израильские спортсмены завоевали 12 медалей.
Возрастная категория до 18 лет:
Ори Мерецки (весовая категория до 65.8 кг). В финале проиграл англичанину Гари Нельсону.
Уриэль Барак (весовая категория до 70.3 кг) Бронзовая медаль.
Элиэль Михаэлов (весовая категория до 83.9 кг) бронзовая медаль.
Возрастная категория до 16 лет.
Ноам Энджел (весовая категория до 52 кг). Серебряная медаль. В финале проиграл Айвено Михайловичу (Ирландия).
Возрастная категория до 14 лет.
Беэри Борисов (весовая категория до 57 кг). Серебряная медаль. В финале проиграл украинцу Максиму Вознюку.
Омри Нахум (весовая категория до 62 кг). Серебряная медаль. В финале проиграл англичанину Кэйро Томасу.
Возрастная категория до 12 лет.
Саги Брос (весовая категория до 44 кг) Бронзовая медаль.
Йонатан Бен Цион (весовая категория до 52 кг). Бронзовая медаль.
Возрастная категория до 18 лет. Девушки.
Нофар Камари (весовая категория до 56.7 кг). Бронзовая медаль.
Ноам Нахмани (весовая категория до 65.8 кг). Бронзовая медаль.
Шели Дерци (весовая категория до 70.3 кг). Бронзовая медаль.
Возрастная категория до 16 лет. Девушки.
Даниэль Авихайль (весовая категория до 62 кг). Серебряная медаль. В финале проиграла валлийке Аве Тири.
Возрастная категория до 12 лет. Девушки.
Даниэль Волков (весовая категория до 44 кг). Бронзовая медаль.