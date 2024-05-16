Страсти перед финалом. Полиция не одобряет транспарант и флаг в честь заложника

Сегодня вечером состоится финал Кубка Израиля по баскетболу. Классическое израильское баскетбольное противостояние: "Маккаби" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Иерусалим).

Болельщики столичной команды подготовили транспаранты и флаги в честь Гирша Гольдберг-Полина, захваченного террористами 7 октября. Он - болельщик столичного "Апоэля".

Полиция пока не разрешает их установить, сообщает Ynet.

Инициативу "красных" болельщиков поддержал официальный твиттер "Маккаби". "Флаг Гирша должен быть на матче. Мы в этом едины".

Болельщики "Апоэля" угрожают бойкотировать финал, если им не разрешат транспарант и флаги. В заявлении подчеркивается, что флаг с портретом Гирша Гольдберг-Полина был на футбольном матче с участием иерусалимского "Апоэля", и никаких проблем не возникло.

Руководители "Апоэля" и министр молодежи, культуры и спорта ведут переговоры с полицией.

Министр сказал, что флаг будет допущен на матч при соблюдении некоторых условий.