Чемпионка Парижской олимпиады рассказала об антисемитских нападках из-за поддержки Израиля

Чемпионка Парижской олимпиады Амит Элор (вольная борьба) выступила на произраильской конференции в Вашингтоне и сказал, что не была готова к той ненависти, которую она получает за поддержку Израиля, сообщает "Исраэль а-Йом".

Спортсменка, дочь эмигрантов из Израиля, сказала, что гордится связью с Израилем.

"Я не сомневалась, что следует поддержать Израиль, но не была готова к той ненависти, которую получила из-за этой поддержки".

Она добавила, что столкнулась со злобными антисемитскими нападками. "Не всегда легко быть еврейкой, это все отняло у меня много сил".

Амит Элор рассказала. что чувствовала поддержку израильтян во время выступления на Парижской олимпиаде (она выступает за сборную США).

"Я почти не знаю иврита, но чувствовала поддержку всего Израиля во время выступлений в Париже. Израилькие журналисты брали у меня интервью. Израильтяне поддерживали меня в соцсетях. Когда я выиграла золотую медаль, израильские олимпийцы первыми пригласили меня на ужин".

Чемпионка сказала: "Я хочу, чтобы другие молодые американцы знали: ненависть, которую мы испытываем из-за поддержки Израиля, причиняет боль. Но выступления в поддержку нужны. Вместе мы становимся сильнее, вместе мы победим".