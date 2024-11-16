Уругвайцы победили сборную Колумбии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

В матче одиннадцатого тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу уругвайцы победили сборную Колумбии 3:2.

Уругвай - Колумбия 3:2

На 31-й минуте бывший полузащитник "Порту" Хуан Кинтеро (Расинг, Аргентина) обманул вратаря уругвайцев, пробив со штрафного в ближний угол 0:1.

На 57-й минуте после прострела бывший защитник "Тоттенхэма" Дэвинсон Санчес (Галатасарай) срезал мяч в свои ворота 1:1. Через три минуты бывший форвард "Удинезе" Родриго Агирре (Америка, Мексика) вывел уругвайцев вперед 2:1.

На шестой минуте компенсированного времени гости сравняли счет. Карлос Гомес (Ренн, Франция) нанес удар с линии вратарской 2:2.

Через 5 минут Мануэль Угарте (30 августа перешел из ПСЖ в "Манчестер Юнатед") нанес удар метров с 15 3:2.

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