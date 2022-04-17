Гандбол. Израильтяне проиграли венграм и не вышли в финальную часть чемпионата мира
Сборная Израиля по гандболу дважды проиграла венграм и не вышла в финальную часть чемпионата мира по гандболу.
Дома израильтяне проиграли 32:33, в гостях 22:31.
Победителями стыковых матчей также стали сборные Хорватии, Бельгии, Сербии, Исландии, Германии.
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