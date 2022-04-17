Плэй-офф НБА. Победы "Филадельфии" и "Голден Стэйт"
Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф НБА. "Филадельфия" разгромила "Торонто" 131:111.
Филадельфия Сиксерз - Торонто Рэпторз 131:111
Защитник хозяев Тайрез Макси набрал 38 очков.
Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 123:107
Защитник "воинов" Джордан Пул" набрал 30 очков.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2022
Чемпионат Израиля по баскетболу. "Маккаби" разгромил команду"Бней Герцлия"
Чемпионат Израиля по баскетболу. "Маккаби" разгромил команду"Бней Герцлия"