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NEWSru.co.il :: Спорт17 апреля 2022 г., 09:14

Плэй-офф НБА. Победы "Филадельфии" и "Голден Стэйт"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Филадельфия Сиксерз - Торонто Рэпторз 131:111

Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф НБА. "Филадельфия" разгромила "Торонто" 131:111.

Филадельфия Сиксерз - Торонто Рэпторз 131:111

Защитник хозяев Тайрез Макси набрал 38 очков.

Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 123:107

Защитник "воинов" Джордан Пул" набрал 30 очков.


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