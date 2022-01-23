Чемпионат Европы по гандболу. Сборные России и Польши сыграли вничью
В Венгрии и Словакии продолжается чемпионат Европы по гандболу. В матче второго этапа сборные России и Польши сыграли вничью 29:29.
Россияне сравняли счет на последней секунде матча.
У россиян восемь голов забил Сергей Косоротов, у поляков - Шимон Сичко.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2022
Чемпионат Европы по гандболу, россияне проиграли испанцам
Чемпионат Европы по гандболу, россияне проиграли испанцам