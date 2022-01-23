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NEWSru.co.il :: Спорт23 января 2022 г., 18:13

Чемпионат Европы по гандболу. Сборные России и Польши сыграли вничью

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Чемпионат Европы по гандболу. Сборные России и Польши сыграли вничью

В Венгрии и Словакии продолжается чемпионат Европы по гандболу. В матче второго этапа сборные России и Польши сыграли вничью 29:29.

Россияне сравняли счет на последней секунде матча.

У россиян восемь голов забил Сергей Косоротов, у поляков - Шимон Сичко.

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