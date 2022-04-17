Умер немецкий футболист, олимпийский призер

16 апреля на 72-м году жизни умер известный немецкий футболист Йоахим Штрайх, сообщают немецкие СМИ.

Нападающий выступал за клубы "Ганза" (Росток) и "Магдебург, в составе которого трижды становился чемпионом ГДР.

Йоахим Штрайх дважды признавался футболистом года в ГДР, четыре раза становился лучшим бомбардиром чемпионата ГДР.

Он - рекордсмен сборной ГДР по количеству матчей и по забитым мячам.

Йоахим Штрайх - бронзовый призер Мюнхенской олимпиады.