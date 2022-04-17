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NEWSru.co.il :: Спорт17 апреля 2022 г., 09:56

Умер немецкий футболист, олимпийский призер

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Чемпионат мира 1974. Йоахим Штрайх забивает гол в ворота сборной Австралии

16 апреля на 72-м году жизни умер известный немецкий футболист Йоахим Штрайх, сообщают немецкие СМИ.

Нападающий выступал за клубы "Ганза" (Росток) и "Магдебург, в составе которого трижды становился чемпионом ГДР.

Йоахим Штрайх дважды признавался футболистом года в ГДР, четыре раза становился лучшим бомбардиром чемпионата ГДР.

Он - рекордсмен сборной ГДР по количеству матчей и по забитым мячам.


Йоахим Штрайх - бронзовый призер Мюнхенской олимпиады.

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