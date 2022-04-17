Художественная гимнастика. Результаты Кубка мира в Ташкенте
В Ташкенте проходит третий этап Куька мира по художественной гимнастике. В многоборье победила Ташмина Икромова (Узбекистан).
На втором месте Екатерина Веденеева (Словения), на третьем - Дарья Варфоломеева (Германия).
В групповом многоборье победили болгарки, на втором месте сборная Узбекистана, на третьем - Казахстана.
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