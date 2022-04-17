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NEWSru.co.il :: Спорт17 апреля 2022 г., 10:10

Художественная гимнастика. Результаты Кубка мира в Ташкенте

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Художественная гимнастика. Результаты Кубка мира в Ташкенте

В Ташкенте проходит третий этап Куька мира по художественной гимнастике. В многоборье победила Ташмина Икромова (Узбекистан).

На втором месте Екатерина Веденеева (Словения), на третьем - Дарья Варфоломеева (Германия).

В групповом многоборье победили болгарки, на втором месте сборная Узбекистана, на третьем - Казахстана.

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