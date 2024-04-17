x
17 апреля 2024
|
последняя новость: 08:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 апреля 2024
|
17 апреля 2024
|
последняя новость: 08:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Барселона" вылетела. В полуфинал Лиги чемпионов вышли "Боруссия" и ПСЖ

время публикации: 17 апреля 2024 г., 00:12 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 00:12
"Барселона" вылетела. В полуфинал Лиги чемпионов вышли "Боруссия" и ПСЖ
AP Photo/Emilio Morenatti

Первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали "Боруссия" (Дортмунд) и "Пари Сен-Жермен".

Боруссия (Дортмунд. Германия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 4:2 (первый матч 1:2)

Хозяева вели в счете 2:0 после первого тайма. На 64-й минуте была ничья.

На 71-й и 74-й минутах Фюлькруг и Забитцер соорудили два гола (у каждого "гол плюс пас") и вывели "Боруссию" в полуфинал.

Барселона (Испания) - ПСЖ (Франция) 1:4 (3:2)

На 12-й минуте Рафинья открыл счет. На 29--й минуте каталонцы остались в меньшинстве. Удален Араухо.

С 40-й по 89-ю минуту парижане забили 4 гола. Дважды отличился Килиан Мбаппе.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 апреля 2024

Ран Бен-Шимон назначен тренером сборной Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 апреля 2024

Управление высшей лигой объявило об отмене ограничений на доступ болельщиков на трибуны
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 апреля 2024

"Байер" впервые стал чемпионом Германии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 апреля 2024

"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Кристал Пэлас". Результаты матчей чемпионата Англии