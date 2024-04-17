Четвертьфинал Евролиги. "Маккаби" сыграет с "Панатинаикосом"

Тель-авивский "Маккаби", победив в матче плэй-инн "Басконию", вышел в четвертьфинал Евролиги.

В четвертьфинале израильтяне сыграют с "Панатинаикосом".

Первый матч 23 апреля. Второй - 25 апреля.

Победитель финала плэй-инн, в котором играют "Баскония" и "Виртус", встретится с "Реалом".

Другие четвертьфинальные пары:

"Барселона" - Олимпиакос"

"Монако" - "Фенербахче".

Четвертьфинальные серии продолжаются до двух побед одного из соперников (максимальное число матчей - 5).