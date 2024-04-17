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Четвертьфинал Евролиги. "Маккаби" сыграет с "Панатинаикосом"

время публикации: 17 апреля 2024 г., 12:44 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 12:48
Четвертьфинал Евролдиги. "Маккаби" сыграет с "Панатинаикосом"
AP Photo/Gerald Herbert

Тель-авивский "Маккаби", победив в матче плэй-инн "Басконию", вышел в четвертьфинал Евролиги.

В четвертьфинале израильтяне сыграют с "Панатинаикосом".

Первый матч 23 апреля. Второй - 25 апреля.

Победитель финала плэй-инн, в котором играют "Баскония" и "Виртус", встретится с "Реалом".

Другие четвертьфинальные пары:

"Барселона" - Олимпиакос"

"Монако" - "Фенербахче".

Четвертьфинальные серии продолжаются до двух побед одного из соперников (максимальное число матчей - 5).

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