Четвертьфинал Евролиги. "Маккаби" сыграет с "Панатинаикосом"
время публикации: 17 апреля 2024 г., 12:44 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 12:48
Тель-авивский "Маккаби", победив в матче плэй-инн "Басконию", вышел в четвертьфинал Евролиги.
В четвертьфинале израильтяне сыграют с "Панатинаикосом".
Первый матч 23 апреля. Второй - 25 апреля.
Победитель финала плэй-инн, в котором играют "Баскония" и "Виртус", встретится с "Реалом".
Другие четвертьфинальные пары:
"Барселона" - Олимпиакос"
"Монако" - "Фенербахче".
Четвертьфинальные серии продолжаются до двух побед одного из соперников (максимальное число матчей - 5).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 апреля 2024