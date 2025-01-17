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Спорт

Уле Гуннар Сульшер возглавил "Бешикташ"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 17 января 2025 г., 16:20 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 16:20
Уле Гуннар Сульшер возглавил "Бешикташ"
AP Photo/Dave Thompson

Бывшая звезда "Манчестер Юнайтед" и сборной Норвегии Уле Гуннар Сульшер назначен главным тренером "Бешикташа", сообщает официальный сайт турецкого клуба.

В конце ноября "Бешикташ" уволил Джованни ван Бронкхорста.

Ранее норвежец тренировал "Мельде", "Кардифф Сити" и "Манчестер Юнайтед".

На данный момент "Бешикташ" занимает шестое место в чемпионате Турции.

Спорт
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