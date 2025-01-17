Плодотворное израильско--иранское футбольное сотрудничество в ОАЭ
время публикации: 17 января 2025 г., 15:59 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 15:59
Победителем UAE-Qatar Challenge Shield стал "Шабаб Аль-Ахи" (ОАЭ), победивший 3:1 катарский клуб "Эр-Райян" 3:1.
За трофей боролись команды, которыми руководят португальские специалисты: катарским клубом Артур Жорже (бывший тренер "Спортинга" (Брага) и "Ботафого"), командой из ОАЭ бывший тренер тель-авивского "Маккаби" Паулу Соуза.
В основном составе команды из ОАЭ вышли два иранца Саед Эзатолахи и Сердар Азмун. И бывший нападающий сборной Израиля Мунас Даббур.
На 28-й минуте бывший полузащитник "Фламенго" Юри Цезарь" вывел "Шабаб" вперед 0:1.
На 41-й минуте бывший защитник "Палмейраса" Ренан поразил свои ворота 1:1.
Во втором тайме голы забили Сердар Азмун и бывший полузащитник "Фламенго" Гильерме балла.
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