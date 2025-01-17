"Реал" забил три гола в дополнительное время и вышел в четвертьфинал. Результаты матчей
время публикации: 17 января 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 10:59
Определились все четвертьфиналисты Кубка Испании (Кубка Короля).
В четвертьфинал вышли "Валенсия", "Хетафе", "Леганес", "Барселона", "Реал" (Мадрид), "Атлетико" (Мадрид), "Реал Сосьедад", "Осасуна".
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Райо Вальекано (Мадрид) 3:1
Атлетик (Бильбао) - Осасуна (Памплона) 2:3
Реал (Мадрид) - Сельта (Виго) 5:2 (дополнительное время)
Основное время матча завершилось вничью 2:2.
На 83-й минуте "Реал" вел в счете 2:0, но не удержал преимущество.
В дополнительное время два гола забил Эндрик, один - Вальверде.
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