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Спорт

"Реал" забил три гола в дополнительное время и вышел в четвертьфинал. Результаты матчей

Футбол
время публикации: 17 января 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 10:59
"Реал" забил три гола в дополнительное время и вышел в четвертьфинал. Результаты матчей
AP Photo/Pablo Garcia

Определились все четвертьфиналисты Кубка Испании (Кубка Короля).

В четвертьфинал вышли "Валенсия", "Хетафе", "Леганес", "Барселона", "Реал" (Мадрид), "Атлетико" (Мадрид), "Реал Сосьедад", "Осасуна".

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Райо Вальекано (Мадрид) 3:1

Атлетик (Бильбао) - Осасуна (Памплона) 2:3

Реал (Мадрид) - Сельта (Виго) 5:2 (дополнительное время)

Основное время матча завершилось вничью 2:2.

На 83-й минуте "Реал" вел в счете 2:0, но не удержал преимущество.

В дополнительное время два гола забил Эндрик, один - Вальверде.

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