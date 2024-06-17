Евро 2024. Беллингем забил. Англичане одолели сборную Сербии

В Гельзенкирхене состоялся матч первого тура группового этапа (Группа С) чемпионата Европы по футболу. Англичане одолели сборную Сербии 1:0.

Положение команд после первого тура. Англия 3 очка, Словения, Дания по 1, Сербия 0.

Перед началом матча на экране стадиона показали обращение к сборной Сербии Новака Джоковича.

Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Лукич (61, Тадич), Гудель (46, Илич), Милинкович-Савич, Костич (43, Младенович), Живкович, Митрович (61, Йович), Влахович.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Александер-Арнольд (69, Галлахер), Райс, Беллингем (86, Майну), Фоден, Сака (76, Боуэн), Кейн.

Ворота сербов защищает бывший голкипер тель-авивского "Маккаби" Предраг Райкович (Майорка).

Англичане владели территориальным преимуществом. Первый опасный момент стал голевым. На 13-й минуте навес с фланга. Джуд Беллингем с линии вратарской головой вколотил мяч в сетку 0:1.

Сербы нечасто бывали на чужой половине поля с мячом. Но на 20-й минуте после грубой ошибки Александера-Арнольда Митрович мог забить, но метров с 15 пробил мимо.

На 25-й минуте Кайл Уокер убежал от опекуна, вышел один на один и пробил мимо вратаря. И мимо ворот.

После получаса игры сербы стали больше владеть мячом и чаще атаковать.

Англичане владели преимуществом, но играли осторожно и прагматично.

В начале второго тайма больше атаковали сербы.

Первый опасный момент во втором тайме был создан на 77-й минуте. Кейн нанес удар головой. Мяч от руки Райковича попал в перекладину.

На 82-й минуте мяч наконец-то попал к Влаховичу. Удар метров с 20. Голкипер парировал мяч, летевший под перекладину. После углового сильный удар нанес Младенович. Кейн головой выбил мяч.

На 85-й минуте судья показал желтую карточку тренеру сербов Деяну Стойковичу.

Создалось впечатление, что англичане, забив быстрый гол, перешли в энергосберегающий режим, за что могли и поплатиться, будь сербы чуть удачливее.