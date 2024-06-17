Перед решающим матчем чемпионата Израиля по баскетболу произошли столкновения между полицией и фанатами

Перед решающим (третьим) матчем финальной серии чемпионата Израиля по баскетболу между тель-авивскими "Маккаби" и "Апоэлем" произошли столкновения между полицией и болельщиками "Апоэля".

После начала беспорядков, в наведении порядка участвовали конные полицейские, сообщает Ynet.

Сегодня полицейские арестовали четырех фанатов "красных" по подозрению в применении пиротехники во время второго матча финальной серии.