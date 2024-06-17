Евро 2024. После чудовищных ошибок румыны разгромили сборную Украины

В Мюнхене состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Румыны разгромили сборную Украины 3:0.

Румыния: Ницэ, Банку, Буркэ, Дрэгушин, Рацю, Рэзван Марин , Ман (62, Михайле), Мариус Марин (75, Рус) , Станчу (87, Раковицан), Коман (62, Хаджи), Драгуш (75, Пушкаш).

Украина: Лунин, Конопля (72, Тымчик), Матвиенко, Мудрик, Степаненко (63, Бражко), Судаков (83, Малиновский), Цыганков (63, Ярмоленко), Шапаренко (63, Яремчук), Забарный, Зинченко, Довбик.

Главный арбитр матча Гленн Нюберг (Швеция).

Обе команды постарались начать матч активно. Было много попыток, но не было опасных моментов в дебюте встречи. В дебюте матча в завершении атак соперники действовали не лучшим образом. Много потерь и неточных передач в последней стадии атаки.

Первые 20 минут. Атака на атаку, но без сколь-нибудь внятного завершения.

На 22-й минуте Довбик пробил метров с 20 - выше.

Румыны ничего создать не могли, но тут помогать им бросились вратарь и защитники украинцев. Матвиенко, Лунин и Зинченко организовали голевой момент для соперника. Николае Станчу (Данак, Саудовская Аравия) с линии штрафной пробил в "девятку" 1:0.

На 38-й минуте румыны едва не удвоили преимущество. Мариус Марин нанес удар метров с 20. После рикошета мяч пролетел рядом со штангой.

В начале второго тайма украинцы пошли в бестолковые атаки и пропустили контратаку. На 53-й минуте Разван Марин (Эмполи) пробил из-за пределов штрафной точно в нижний угол 2:0. На 57-й минуте после розыгрыша углового Деннис Ман прострелил. Денис Лрэгуш (Газиантеп) переправил мяч в сетку 3:0.

Попытки украинцев что-либо создать были крайне неубедительными. На 77-й минуте Судаков опасно пробил. Вратарь мяч поймал.

Даже когда у украинцев что-то получалось в атаке, Флориан Ницэ (Газиантеп) играл надежно.

На 89-й минуте украинцы подали угловой. Пушкаш едва не срезал мяч в дальний угол собственных ворот. На второй минуте компенсированного времени Яремчук перебросил мяч через вратаря. Мяч попал в перекладину.

Украинцы провели бездарный матч и заслуженно проиграли.

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