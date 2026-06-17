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Автогол. Пенальти. Австрийцы победили сборную Иордании

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 17 июня 2026 г., 09:11 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 09:23
Австрийцы победили сборную Иордании
AP Photo/Eakin Howard
Австрийцы победили сборную Иордании
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Мехико состоялся матч группы J Австрия - Иордания. Австрийцы победили 3:1.

Иорданцы дебютировали на чемпионатах мира и удивили схемой с тремя нападающими.

Хотя номинальных нападающих было три, сборная Иордани большую часть матча играла по схеме 5 - 4 - 1.

Первый опасный момент иорданцы создали на 18-й минуте. Аль-Фахури нанес опасный удар. Шлагер парировал мяч, летевший под перекладину.

На 21-й минуте Романо Шмид (Вердер, Бремен) из полукруга перед штрафной вколтил мяч в "девятку" 1:0.

Через 2 минуты иорданцы едва не отыгрались. Гол мог получиться неожиданным. Олван подал угловой. Мяч попал в перекладину. На 34-й минуте Аль-Фахури опасно бьет. Шлагер мяч парировал. Аль-Тамари пытался добить, но мяч попал в защитника.

На 50-й минуте быстрая контратака. Али Олван (Аль Сайлия, Доха) прошел по флангу, сместился в штрафную и нанес обводящий удар 1:1.

На 67-й минуте гол австрийцев не был засчитан - игра рукой.

На 76-й минуте после подачи углового Язан аль-Араб (Сеул) сбросил мяч в свои ворота 2:1.

Австрийцы повели в счете и стали играть от обороны. Тут у сборной Иордании появились проблемы. Иорданцы хорошо играли на контратаках, но в позиционных атаках у них мало что получалось.

На второй минуте компенсированного времени опасно пробил Марко Арнаутович. Вратарь мяч парировал.

На 12-й минуте компенсированного времени Марко Арнаутович реализовал пенальти 3:1.

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