Чемпионат мира по футболу. Достижения и рекорды Лионеля Месси
время публикации: 17 июня 2026 г., 07:40 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 07:40
Забив три гола в ворота сборной Алжира, Лионель Месси установил несколько рекордов чемпионатов мира.
Он повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов в матчах чемпионатов мира - 16.
Лионель Месси стал самым возрастным футболистом, забившим более одного гола в матче чемпионата мира.
Лионель Месси сыграл 200-й матч за сборную Аргентины. Рекордсмен по количеству матчей за национальную сборную - Криштиану Роналду (228 игр).
Лионель стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира. Он повторил рекорд Криштиану Роналду, который забивал в матчах пяти чемпионатов мира.
Ссылки по теме