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Чемпионат мира по футболу. Достижения и рекорды Лионеля Месси

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Рекорды мира
Знаменитые спортсмены
время публикации: 17 июня 2026 г., 07:40 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 07:40
Чемпионат мира по футболу. Достижения и рекорды Лионеля Месси
AP Photo/Ed Zurga

Забив три гола в ворота сборной Алжира, Лионель Месси установил несколько рекордов чемпионатов мира.

Он повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов в матчах чемпионатов мира - 16.

Лионель Месси стал самым возрастным футболистом, забившим более одного гола в матче чемпионата мира.

Лионель Месси сыграл 200-й матч за сборную Аргентины. Рекордсмен по количеству матчей за национальную сборную - Криштиану Роналду (228 игр).

Лионель стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира. Он повторил рекорд Криштиану Роналду, который забивал в матчах пяти чемпионатов мира.

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