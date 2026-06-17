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Лука Зидан вошел в историю чемпионатов мира

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 17 июня 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 08:25
Лука Зидан вошел в историю чемпионатов мира
AP Photo/Ed Zurga

Алжирцы проиграли сборной Аргентины 0:3. Все голы в ворота Луки Зидана забил Лионель Месси.

Лука и Зинедин Зиданы стали седьмым отцом и сыном в истории, которые в матчах чемпионатов мира выступали за разные сборные.

Список подготовили специалисты статистического портала Transfermarkt.

Вингер сборной Швеции Антони Эланга - сын защитнка сборной Камеруна Джозефа Эланги (как и Зинедин Зидан, он - участник чемпионата мира 1998 года). Эланга младший играет на этом чемпионате мира.

Французский полузащитник Рио Мавюба (чемпионат мира 2014 года) сын нападающего сборной Заира Мафуила Мавюбы (участник чемпионата мира 1974 года).

Полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара (участник чемпионата мира 2018 года) - сын полузащитника сборной Бразилии, чемпиона мира 1994 года Мазиньо.

Голкипер сборной Боснии и Герцеговины на этом чемпионате мира Никола Василь (бывший вратарь луганской "Зари") - сын голкипера сборной Хорватии Владимира Василя (участника чемпионатов мира 1998 и 2002 годов).

Полузащитник сборной Словакии Ян Козак (чемпионат мира 2010 года) - сын полузащитника сборной Чехсловакии Яна Козака (чемпионат мира 1982 года).

Защитник сборной Мексики Хосе Вантольра (чемпионат мира 1970 года) - сын вингера сборной Испании Марти Вантольры (чемпионат мира 1934 года).

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