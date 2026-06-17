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Чемпионат мира по футболу. Португальцы не смогли обыграть конголезцев

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 17 июня 2026 г., 22:01 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 22:01
Чемпионат мира по футболу. Португальцы не смогли обыграть конголезцев
AP Photo/Karen Warren
Чемпионат мира по футболу. Португальцы не смогли обыграть конголезцев
AP Photo/Michael Wyke

В Хьюстоне встречались сборные Португалии и Демократической республики Конго. Ничья 1:1.

Криштиану Роналду в стартовом составе.

Португальцы вышли вперед на 6-й минуте. Нету обыграл защитника и навесил в центр штрафной. Жоау Невеш переправил мяч в угол ворот 1:0.

На 11-й минуте опасный момент создали конголезцы. Мукау нанес удар слету. мяч пролетел рядом со штангой.

На 18-йминуте Нуну Мендеш обыграл троих защитников. Вратарь выбил у него мяч. Бруну Фернандеш метров с 18 пробил по пустым воротам, но не попал.

На пятой минуте, добавленной к первому тайму, "леопарды2 отыгрались. Масуаку обыграл Мендеша и навесил. Защитники упустили Йоана Виссу (Ньюкасл), который сравнял счет 1:1.

Португальцы владели террториальным преимуществом, но развивать успех не спешили. А на последних секундах первого тайма упустили преимущество в счете.

На 55-й минуте гол португальцев не засчитан - офсайд.

В первые 25 минут второго тайма у португальцев 70% владения мячом. При этом обе команды не создали ничего опасного. Кроме гола из офсайда. И удара в штангу ворот португальцев после нарушения правил.

На 70-й минуте Криштиану Роналду пробил неточно. Через 3 минуты он наносит еще один удар. Защитник бросился под удар. .На 90-й минуте Бруну Фернандеш пробил слету - мяч пролетел рядом со штангой.

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