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Месси повторил рекорд Клозе. Мбаппе вошел в тройку

Футбол
Рекорды мира
Знаменитые спортсмены
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 17 июня 2026 г., 06:45 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 06:50
Месси повторил рекорд Клозе. Мбаппе вошел в тройку
AP Photo/Ed Zurga

Лионель Месси впервые забил три гола в одном матче чемпионата мира - в ворота сборной Алжира.

Аргентинцы победили 3:0.

Лионель повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов в матчах чемпионатов мира - 16.

Немец забил 16 голов в 24 матчах четырех чемпионатов мира, аргентинец - 27 играх шести чемпионатов мира.

На втором месте бразилец Рональдо (15 голов).

Килиан Мбаппе забил два гола в ворота сборной Сенегала и вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионатов мира. Француз догнал легендарного форварда сборной ФРГ Герда Мюллера.

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