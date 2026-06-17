Месси повторил рекорд Клозе. Мбаппе вошел в тройку
время публикации: 17 июня 2026 г., 06:45 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 06:50
Лионель Месси впервые забил три гола в одном матче чемпионата мира - в ворота сборной Алжира.
Аргентинцы победили 3:0.
Лионель повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов в матчах чемпионатов мира - 16.
Немец забил 16 голов в 24 матчах четырех чемпионатов мира, аргентинец - 27 играх шести чемпионатов мира.
На втором месте бразилец Рональдо (15 голов).
Килиан Мбаппе забил два гола в ворота сборной Сенегала и вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионатов мира. Француз догнал легендарного форварда сборной ФРГ Герда Мюллера.
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