Месси повторил рекорд Клозе. Мбаппе вошел в тройку

Лионель Месси впервые забил три гола в одном матче чемпионата мира - в ворота сборной Алжира.

Аргентинцы победили 3:0.

Лионель повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов в матчах чемпионатов мира - 16.

Немец забил 16 голов в 24 матчах четырех чемпионатов мира, аргентинец - 27 играх шести чемпионатов мира.

На втором месте бразилец Рональдо (15 голов).

Килиан Мбаппе забил два гола в ворота сборной Сенегала и вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионатов мира. Француз догнал легендарного форварда сборной ФРГ Герда Мюллера.