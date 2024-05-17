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Баскетбол 3х3. Олимпийская квалификация. Израильтянки проиграли сборным Венгрии и Италии

время публикации: 17 мая 2024 г., 07:34 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 07:34
Баскетбол 3х3. Олимпийская квалификация. Израильтянки проиграли сборным Венгрии и Италии
AP Photo/Shuji Kajiyama

В Дебрецене, Венгрия, начался олимпийский отборочный турнир по баскетболу 3х3. Мужская сборная Израиля играет в группе В.

Соперники: команды Австрии, Пуэрто-Рико и Венгрии.

Женская сборная Израиля играет в группе D. Соперницы: команды Италии, Венгрии и Нидерландов.

Израильтянки проиграли сборным Венгрии 16:21 и Италии 11:21.

Мужская сборная проводит сегодня матчи против венгров и австрийцев.

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