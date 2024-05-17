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Конгресс ФИФА. Предложение отстранить Израиль не вынесено на голосование

время публикации: 17 мая 2024 г., 09:04 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 09:16
Конгресс ФИФА. Предложение отстранить Израиль не вынесено на голосование
AP Photo/Jorge Saenz, File

В Бангкоке проходит конгресс ФИФА. Палестинское предложение об отстранении Израиля "за военные преступления" не вынесено на голосование, сообщает Ynet.

ФИФА создаст комитет экспертов, который должен опубликовать рекомендации по данному вопросу до 20 июля.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что требование палестинцев об отстранении Израиля не будет рассматриваться на конгрессе ФИФА, но заявление Палестинской ассоциации футбола будет передано в экспертную комиссию.

Комиссия передаст выводы Совету ФИФА, который опубликует решение 20 июля.

Инфантино сказал: "Как и все остальные, я был шокирован тем, что произошло 7 октября в Израиле. Я также вижу, что происходит в секторе Газа. Я молюсь за матерей, потерявших своих детей, и за всех, кто страдает. Я молюсь об одном – мире. Футбол должен быть объединяющей силой, а не политической партией".

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