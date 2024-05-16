"Апоэль" (Иерусалим) победил "Маккаби" (Тель-Авив) и завоевал Кубок Израиля по баскетболу

Столичный "Апоэль" в восьмой раз завоевал Кубок Израиля по баскетболу, одержав волевую победу над тель-авивским "Маккаби" 85:72. "Красные" стали обладателем Кубка второй раз подряд.

В первой половине матча "Маккаби" имел двузначное преимущество (11 очков во второй четверти), но провалил третью четверть и потерпел болезненное поражение в финале.

После 10 минут 23:16, 20 - 46:37 в пользу "Маккаби".

"Красные" провели невероятную третью четверть: 31:10 и 68:56 в пользу "Апоэля" после 30 минут.

На матче присутствовал форвард "Вашингтон Уиззардс" и сборной Израиля Дени Авдия.