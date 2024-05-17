Чемпионат Израиля по футболу. "Ирони" (Кирьят-Шмона) вернулся в Лигу Аль

За тур до окончания чемпионата в Лиге Леумит "Ирони" (Кирьят-Шмона) стал победителем и вернулся в Лигу Аль.

Северяне разгромили 5:0 "Маккаби" (Герцлия) и стали недосягаемы для конкурентов.

Борьбу за вторую путевку в элитный дивизион в последнем туре будут вести "Ирони" (Тверия) и "Бней Йегуда" (Тель-Авив).