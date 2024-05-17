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Чемпионат Израиля по футболу. "Ирони" (Кирьят-Шмона) вернулся в Лигу Аль

время публикации: 17 мая 2024 г., 18:14 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 18:18
Чемпионат Израиля по футболу. "Ирони" (Кирьят-Шмона) вернулся в Лигу Аль
AP Photo/Omar Havana

За тур до окончания чемпионата в Лиге Леумит "Ирони" (Кирьят-Шмона) стал победителем и вернулся в Лигу Аль.

Северяне разгромили 5:0 "Маккаби" (Герцлия) и стали недосягаемы для конкурентов.

Борьбу за вторую путевку в элитный дивизион в последнем туре будут вести "Ирони" (Тверия) и "Бней Йегуда" (Тель-Авив).

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