Чемпионат Израиля по футболу. "Ирони" (Кирьят-Шмона) вернулся в Лигу Аль
время публикации: 17 мая 2024 г., 18:14 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 18:18
За тур до окончания чемпионата в Лиге Леумит "Ирони" (Кирьят-Шмона) стал победителем и вернулся в Лигу Аль.
Северяне разгромили 5:0 "Маккаби" (Герцлия) и стали недосягаемы для конкурентов.
Борьбу за вторую путевку в элитный дивизион в последнем туре будут вести "Ирони" (Тверия) и "Бней Йегуда" (Тель-Авив).
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