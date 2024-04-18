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Миллиардер заинтересован в покупке "Апоэля" (Тель-Авив)

время публикации: 18 апреля 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 07:24
Миллиардер заинтересован в покупке "Апоэля" (Тель-Авив)
AP Photo/Petr David Josek

Еврейский миллиардер, имя которого не называется, сделал предложение группе владельцев футбольного клуба "Апоэль" (Тель-Авив).

Он заинтересован в приобретении клуба в ближайшее время. Потенциальный покупатель предлагает компенсировать вложения нынешних владельцев и погасить долги клуба, сообщает Ynet.

Он готов купить клуб даже если "красные" вылетят из Лиги Аль.

Источники в клубе утверждают, что покупатель - еврейский миллиардер, живущий в Европе.

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