Миллиардер заинтересован в покупке "Апоэля" (Тель-Авив)
время публикации: 18 апреля 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 07:24
Еврейский миллиардер, имя которого не называется, сделал предложение группе владельцев футбольного клуба "Апоэль" (Тель-Авив).
Он заинтересован в приобретении клуба в ближайшее время. Потенциальный покупатель предлагает компенсировать вложения нынешних владельцев и погасить долги клуба, сообщает Ynet.
Он готов купить клуб даже если "красные" вылетят из Лиги Аль.
Источники в клубе утверждают, что покупатель - еврейский миллиардер, живущий в Европе.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 апреля 2024