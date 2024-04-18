Миллиардер заинтересован в покупке "Апоэля" (Тель-Авив)

Еврейский миллиардер, имя которого не называется, сделал предложение группе владельцев футбольного клуба "Апоэль" (Тель-Авив).

Он заинтересован в приобретении клуба в ближайшее время. Потенциальный покупатель предлагает компенсировать вложения нынешних владельцев и погасить долги клуба, сообщает Ynet.

Он готов купить клуб даже если "красные" вылетят из Лиги Аль.

Источники в клубе утверждают, что покупатель - еврейский миллиардер, живущий в Европе.