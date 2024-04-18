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Спорт

"Бавария" и "Реал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

время публикации: 18 апреля 2024 г., 05:28 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 05:28
"Бавария" и "Реал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов
AP Photo/Dave Shopland

Определились все участники полуфиналов Лиги чемпионов. В следующую стадию вышли ПСЖ, "Боруссия" (Дортмунд), "Бавария" и "Реал" (Мадрид).

Бавария (Мюнхен, Германия) - Арсенал (Лондон, Англия) 1 :0 первый матч 2:2)

Победный гол на 63-й минуте забил Йозуа Киммих.

Манчестер Сити (Англия) - Реал (Мадрид, Испания) 1:1 (по пенальти 3:4) (первый матч 3:3)

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"Боруссия" (Дортмунд) вышла в полуфинал Лиги чемпионов