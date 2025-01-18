"Ливерпуль" добыл победу на последних секундах. Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 18 января 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 19:36
Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионат Англии. "Ливерпуль" победил "Брентфорд" 2:0, забив два гола в компенсированное время.
Брентфорд - Ливерпуль 0:2
Дарвин Нуньес забил на первой и третьей минутах компенсированного времени.
"Ливерпуль" нанес в этом матче 37 ударов по воротам - повторение рекорда Премьер-лиги.
Лестер - Фулхэм (Лондон) 0:2
"Лисы" проиграли седьмой матч подряд.
Вест Хэм (Лондон) - Кристал Пэлас 9Лондон) 0:2
"Орлы" не проигрывают в пятой игре подряд и поднялись на 12-е место.
"Вест Хэм" во второй раз в сезоне не нанес за матч ни одного точного удара.
Оба мяча забил Жан-Филипп Матета.
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