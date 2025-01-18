"Ливерпуль" добыл победу на последних секундах. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионат Англии. "Ливерпуль" победил "Брентфорд" 2:0, забив два гола в компенсированное время.

Брентфорд - Ливерпуль 0:2

Дарвин Нуньес забил на первой и третьей минутах компенсированного времени.

"Ливерпуль" нанес в этом матче 37 ударов по воротам - повторение рекорда Премьер-лиги.

Лестер - Фулхэм (Лондон) 0:2

"Лисы" проиграли седьмой матч подряд.

Вест Хэм (Лондон) - Кристал Пэлас 9Лондон) 0:2

"Орлы" не проигрывают в пятой игре подряд и поднялись на 12-е место.

"Вест Хэм" во второй раз в сезоне не нанес за матч ни одного точного удара.

Оба мяча забил Жан-Филипп Матета.