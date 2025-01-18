Боаду огорчил "Лейпциг". "Бавария" победила "Вольфсбург"
Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Германии."Бавария" победила "Вольфсбург" 3:2.
Штутгарт - Фраййбург 4:0
"Швабы" выиграли третий матч Бундеслиги подряд и поднялись на четвертое место.
"Фрайбург" не нанес за весь матч ни одного точного удара.
Бавария (Мюнхен) - Вольфсбург 3:2
"Бавария" могла выйти вперед на 3-й минуте. Сане нанес сильный удар с дуги перед штрафной. Мяч попал в перекладину.
В первые 7 минут хозяева создали три голевых момента. На 20-й минуте "Бавария" открыла счет. Перехват мяча в центре поля. Леон Горецка из-за пределов штрафной пробил в нижний угол 1:0.
"Волки" отыгрались через 4 минуты. Арендованный у "Юниона" (Сен--Жилуа) Мохаммед Амура метров с 15 нанес обводящий удар в дальнюю "шестерку" 1:1.
На 39-й минуте защитники потеряли мяч у своей штрафной. Майкл Олисе пробил из-за пределов штрафной 2:1. На последних секундах первого тайма "Бавария" забила третий гол. Гол Киммиха был отменен после вмешательства видеоассистентов. Атака на вратаря.
На 62-й минуте Олисе навесил со штрафного. Горецка головой направил мяч в сетку 3:1.
На 88-й минуте Амура вышел один на один 3:2.
Хайденхайм - Санкт-Паули (Гамбург) 0:2
Из 8 ударов по воротам. которые нанесли хозяева, только 1 был точным.
Бохум - Лейпциг 3:3
После первого тайма "Лейпциг" вел в счете 3:0.
Во втором тайме три гола в ворота фаворита забил арендованный у "Монако" Мирон Боаду.
Хольштейн (Киль) - Хоффенхайм 1:3