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Боаду огорчил "Лейпциг". "Бавария" победила "Вольфсбург"

Футбол
время публикации: 18 января 2025 г., 19:05 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 19:05
Боаду огорчил "Лейпциг"
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Германии."Бавария" победила "Вольфсбург" 3:2.

Штутгарт - Фраййбург 4:0

"Швабы" выиграли третий матч Бундеслиги подряд и поднялись на четвертое место.

"Фрайбург" не нанес за весь матч ни одного точного удара.

Бавария (Мюнхен) - Вольфсбург 3:2

"Бавария" могла выйти вперед на 3-й минуте. Сане нанес сильный удар с дуги перед штрафной. Мяч попал в перекладину.

В первые 7 минут хозяева создали три голевых момента. На 20-й минуте "Бавария" открыла счет. Перехват мяча в центре поля. Леон Горецка из-за пределов штрафной пробил в нижний угол 1:0.

"Волки" отыгрались через 4 минуты. Арендованный у "Юниона" (Сен--Жилуа) Мохаммед Амура метров с 15 нанес обводящий удар в дальнюю "шестерку" 1:1.

На 39-й минуте защитники потеряли мяч у своей штрафной. Майкл Олисе пробил из-за пределов штрафной 2:1. На последних секундах первого тайма "Бавария" забила третий гол. Гол Киммиха был отменен после вмешательства видеоассистентов. Атака на вратаря.

На 62-й минуте Олисе навесил со штрафного. Горецка головой направил мяч в сетку 3:1.

На 88-й минуте Амура вышел один на один 3:2.

Хайденхайм - Санкт-Паули (Гамбург) 0:2

Из 8 ударов по воротам. которые нанесли хозяева, только 1 был точным.

Бохум - Лейпциг 3:3

После первого тайма "Лейпциг" вел в счете 3:0.

Во втором тайме три гола в ворота фаворита забил арендованный у "Монако" Мирон Боаду.

Хольштейн (Киль) - Хоффенхайм 1:3

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