Достижение Клюйверта. "Борнмут" разгромил "Ньюкасл"

В стартовом матче двадцать второго тура чемпионата Англии "Борнмут" в гостях разгромил "Ньюкасл" 4:1.

"Борнмут" не проиграл в десятом матче Премьер-лиги подряд и по очкам настиг "Челси", занимающий пятое место.

"Ньюкасл": Дубравка, Ливраменто, Ботман (Шер, 46), Берн, Холл (Триппьер, 66), Бруну Гимараэш (Осула, 90+1), Тонали, Жоэлинтон, Мерфи (Уиллок, 66), Исак, Гордон.

"Борнмут": Кепа Арисабалага,Кук, Забарный, Гейсен, Керкез, Кристи, Адамс, Брукс (Джеббисон, 82), Клюйверт (Уинтерберн, 90+8), Семеньо, Уаттара (Рис-Доттин, 90+8)

На 6-й минуте Семеньо прорвался по флангу и сделал пас назад под удар. Джастин Клюйверт пробил в дальний нижний угол 0:1.

На 25-й минуте после подачи углового Бруну Гимараэш сравнял счет 1:1.

На 44-й минуте гости перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Уаттара направил мяч в штрафную. Клюйверт пробил "из-под защитника" 1:2.

На 61-й минуте Уаттара забил. Гол был отменен из-за офсайда. На второй минуте компенсированного времени "сороки" неудачно вышли в атаку. Перехват мяча. Джастин Клюйверт пробил издали 1:3. Сын легендарного Патрика Клюйверта стал седьмым игроком Премьер-лиги, сделавшим два хет-трика в выездных матчах одного сезона.

Через 2 минуты Милош Керкез ворвался в штрафную и отправил мяч в дальний нижний угол 1:4.