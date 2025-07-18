Вратарь сборной Израиля близок к переходу в "Гамбург"

Израильский голкипер Даниэль Перец близок к переходу из "Баварии" в Гамбург", сообщаетONE.

Недавно сообщалось, что "Бавария" и ПСВ не смогли договориться о переходе израильского голкипера в клуб из Эйндховена.

СМИ писали об интересе "Дженоа".

По данным источника, Даниэль Перец отклонил другие предложения и в ближайшие дни перейдет в "Гамбург" на правах аренды.