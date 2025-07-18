Вратарь сборной Израиля близок к переходу в "Гамбург"
время публикации: 18 июля 2025 г., 15:38 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 15:38
Израильский голкипер Даниэль Перец близок к переходу из "Баварии" в Гамбург", сообщаетONE.
Недавно сообщалось, что "Бавария" и ПСВ не смогли договориться о переходе израильского голкипера в клуб из Эйндховена.
СМИ писали об интересе "Дженоа".
По данным источника, Даниэль Перец отклонил другие предложения и в ближайшие дни перейдет в "Гамбург" на правах аренды.
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