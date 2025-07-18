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Спорт

Вратарь сборной Израиля близок к переходу в "Гамбург"

Футбол
время публикации: 18 июля 2025 г., 15:38 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 15:38
Вратарь сборной Израиля близок к переходу в "Гамбург"
AP Photo/Matthias Schrader

Израильский голкипер Даниэль Перец близок к переходу из "Баварии" в Гамбург", сообщаетONE.

Недавно сообщалось, что "Бавария" и ПСВ не смогли договориться о переходе израильского голкипера в клуб из Эйндховена.

СМИ писали об интересе "Дженоа".

По данным источника, Даниэль Перец отклонил другие предложения и в ближайшие дни перейдет в "Гамбург" на правах аренды.

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