Выдающееся достижение датского форварда и норвежских судей
время публикации: 18 июля 2025 г., 13:06 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 13:06
В матче 13-го тура чемпионата Норвегии "Буде/Глимт" победил "Сандефьорд" 2:0.
Ничего необычного, но матч может войти в историю футбола. И вот почему.
Первый тайм завершился со счетом 0:0. Но датский нападающий "Буде/Глимт" Каспер Хег до перерыва (на 12-й, 18-й и 45-й минутах) забил три гола. Все были отменены из-за офсайда.
На 59-й минуте Хег сделал голевую передачу, а счет открыл Оле Бломберг.
На 68-й минуте Хег реализовал пенальти.
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