Выдающееся достижение датского форварда и норвежских судей

В матче 13-го тура чемпионата Норвегии "Буде/Глимт" победил "Сандефьорд" 2:0.

Ничего необычного, но матч может войти в историю футбола. И вот почему.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. Но датский нападающий "Буде/Глимт" Каспер Хег до перерыва (на 12-й, 18-й и 45-й минутах) забил три гола. Все были отменены из-за офсайда.

На 59-й минуте Хег сделал голевую передачу, а счет открыл Оле Бломберг.

На 68-й минуте Хег реализовал пенальти.