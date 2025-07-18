x
18 июля 2025
|
последняя новость: 14:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июля 2025
|
18 июля 2025
|
последняя новость: 14:17
18 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Выдающееся достижение датского форварда и норвежских судей

Футбол
время публикации: 18 июля 2025 г., 13:06 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 13:06
Выдающееся достижение датского форварда и норвежских судей
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В матче 13-го тура чемпионата Норвегии "Буде/Глимт" победил "Сандефьорд" 2:0.

Ничего необычного, но матч может войти в историю футбола. И вот почему.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. Но датский нападающий "Буде/Глимт" Каспер Хег до перерыва (на 12-й, 18-й и 45-й минутах) забил три гола. Все были отменены из-за офсайда.

На 59-й минуте Хег сделал голевую передачу, а счет открыл Оле Бломберг.

На 68-й минуте Хег реализовал пенальти.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июля 2025

Нападающий сборной Замбии перешел из "Цюриха" в "Апоэль" (Беэр-Шева)
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июля 2025

Трансфер Оскара Глуха. "Зальцбург" просит у "Аякса" 20 миллионов евро
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июля 2025

Определились соперники "Маккаби" и "Бейтара". Результаты матчей Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июля 2025

"Апоэль" (Беэр-Шева) проиграл в серии пенальти и вылетел в Лигу конференций