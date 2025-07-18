Определились соперники "Маккаби" и "Бейтара". Результаты матчей Лиги конференций

Завершился первый отборочный этапа Лиги конференций.

Во второй этап вышли "Влажния", "Дила", "Санта-Колома", "Валур", "Сент-Патрик", ХИК, "Торпедо" (Кутаиси), "Пюник", "Жодино", "Пайде", "Атлетик Эскальдес", "Флориана", "Кауно Жальгирис", "Петрокуб". "Дечич", "Копер", "Неман", "Калью", "Сутьеска", "Сент-Джозефс", "Клаксвик", "Викингур", "Вардар".

Во втором отборочном раунде Лиги конференций беэр-шевский "Апоэль" сыграет с афинским АЕКом, хайфский "Маккаби" - с "Жодино", столичный "Бейтар" - с "Сутьеской".

Даугавпилс (Латвия) - Влажния (Албания) 2:4 (первый матч 1:0)

Дила (Гори, Грузия) - Расинг (Люксембург) 1:0 (2:1)

Санта-Колома (Андорра) - Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) 0:2 (4:1)

Флора (Таллинн, Эстония) - Валур (Исландия) 1:2 (0:3)

Хегельманн (Литва) - Сент-Патрик (Ирландия) 0:2 (0:1)

ХИК (Хельсинки, Финляндия) - Рунавик (Фарерские острова) 5:0 (дополнительное время) (основное время 4:0) (первый матч 0:4)

Гости на 15-й минуте при счете 0:0 остались в меньшинстве.

Ордабасы (Казахстан) - Торпедо (Кутаиси, Грузия) 1:1 (3:4)

Пюник (Ереван, Армения) - Тре Пене (Сан-Марино) 5:0 (0:1)

Работнички (Северная Македония) - Жодино (Беларусь) 0:1 (0:3)

"Жодино" - соперник хайфского "Маккаби".

Победный гол на 14-й минуте забил Стивен Альфред, бывший нападающий "Апоэля" (Хадера) и "Маккаби" (Герцлия).

Пайде (Эстония) - Магпис (Гибралтар) 4:1 (3:2)

Дюделанж (Люксембург) - Атлетик Эскальдес (Андорра) 2:3 (0:2)

Хаверфоруэст (Уэльс) - Флориана (Мальта) 2:3 (1:2)

Пенибонт (Уэльс) - Кауно Жальгирис (Литва) 1:1 (0:3)

Петрокуб (Молдова) - Биркиркара (Мальта) 3:0 (0:1)

Два гола забил 20-летний Михай Лупан. Один - заменивший его 19-летний Николае Ротару.

Силекс (Северная Македония) - Дечич (Черногория) 2:1 (0:2)

Копер (Словения) - Железничар (Босния и Герцеговина) 3:1 (1:1)

На 44-й минуте боснийцы вели в счете 1:0. Первый тайм завершился со счетом 3:1.

Неман (Беларусь) - Урарту (Армения) 4:0 (2:1)

Партизани (Албания) - Калью (Эстония) 0:1 (дополнительное время) (основное время 0:0) (первый матч 1:1)

Победный гол на 104-й минуте забил Никита Иванов.

Динамо (Брест, Беларусь) - Сутьеска (Черногория) 0:2 (2:1)

"Сутьеска" - соперник "Бейтар".

Голы во втором тайме забили Иван Вукчевич и Васчилие Чавор.

Клифтонвилл (Северная Ирландия) - Сент-Джозефс (Гибралтар) 2:3 (дополнительное время) (основное время 2:2) (первый матч 2:2)

Клаксвик (Фарерские острова) - СИК (Финляндия) 2:0 (2:1)

Викингур (Рейкьявик, Исландия) - Малишева (Косово) 8:0 (1:0)

Ла Флорита (Сан-Марино) - Вардар (Северная Македония) 2:2 (0:3)