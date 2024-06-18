x
18 июня 2024
|
последняя новость: 00:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июня 2024
|
18 июня 2024
|
последняя новость: 00:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетбол. "Маккаби" (Тель-Авив) в 57-й раз стал чемпионом Израиля

время публикации: 18 июня 2024 г., 00:22 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 00:29
Баскетбол. "Маккаби" (Тель-Авив) в 57-й раз стал чемпионом Израиля
AP Photo/Sam Hodde

В третьем матче финальной серии чемпионата Израиля тель-авивский "Маккаби" победил земляков из "Апоэля" 82:74 и в 57-й раз стал чемпионом Израиля.

"Желтые" стали чемпионами второй раз подряд и в шестой - за последние семь лет.

Тель-авивский "Апоэль" становился чемпионом страны последний раз в 1969 году.

"Апоэль" выиграл первую четверть 18:14.

Первую половину матча выиграл "Маккаби" 39:38.

После 30 минут впереди "красные" 55:54.

Самый результативный игрок матча Роман Соркин (Маккаби) (19 + 9 подборов).

Перед матчем произошли столкновения фанатов "Апоэля" и полиции.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июня 2024

Перед решающим матчем чемпионата Израиля по баскетболу произошли столкновения между полицией и фанатами
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июня 2024

Финал чемпионата Израиля по баскетболу. "Апоэль" победил "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июня 2024

НБА. "Даллас" одержал первую победу в финале
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2024

Финал чемпионата Израиля по баскетболу. "Маккаби" победил "Апоэль"