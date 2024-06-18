Баскетбол. "Маккаби" (Тель-Авив) в 57-й раз стал чемпионом Израиля

В третьем матче финальной серии чемпионата Израиля тель-авивский "Маккаби" победил земляков из "Апоэля" 82:74 и в 57-й раз стал чемпионом Израиля.

"Желтые" стали чемпионами второй раз подряд и в шестой - за последние семь лет.

Тель-авивский "Апоэль" становился чемпионом страны последний раз в 1969 году.

"Апоэль" выиграл первую четверть 18:14.

Первую половину матча выиграл "Маккаби" 39:38.

После 30 минут впереди "красные" 55:54.

Самый результативный игрок матча Роман Соркин (Маккаби) (19 + 9 подборов).

Перед матчем произошли столкновения фанатов "Апоэля" и полиции.