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Начался женский чемпионат Европы по баскетболу. Результаты матчей

Баскетбол
время публикации: 18 июня 2025 г., 20:53 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 20:53
Начался женский чемпионат Европы по баскетболу. Результаты матчей
AP Photo/Ross D. Franklin

Сегодня в Греции, Италии, Чехии и Германии начался женский чемпионат Европы по баскетболу.

Турция - Франция 69:71

Француженки выиграли последнюю четверть 23:15.

Самый результативный игрок матча француженка Жанель Салон (Голден Стэйт Валькириез), набравшая 22 очка.

Центровая сборной Турции Тиэра Маккоуэн (Мерсин) сделала "дабл-дабл 20 +" (20 + 15 подборов).

Словения - Литва 71:77

Форвард сборной Словении Джессика Шепард сделала "дабл-дабл 25+" (25 + 17 пдборов).

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