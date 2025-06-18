Начался женский чемпионат Европы по баскетболу. Результаты матчей
время публикации: 18 июня 2025 г., 20:53 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 20:53
Сегодня в Греции, Италии, Чехии и Германии начался женский чемпионат Европы по баскетболу.
Турция - Франция 69:71
Француженки выиграли последнюю четверть 23:15.
Самый результативный игрок матча француженка Жанель Салон (Голден Стэйт Валькириез), набравшая 22 очка.
Центровая сборной Турции Тиэра Маккоуэн (Мерсин) сделала "дабл-дабл 20 +" (20 + 15 подборов).
Словения - Литва 71:77
Форвард сборной Словении Джессика Шепард сделала "дабл-дабл 25+" (25 + 17 пдборов).
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