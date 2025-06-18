Умер легендарный французский футболист, чемпион Европы

17 июня на 73-м году жизни умер легендарный французский футболист Бернар Лякомб, сообщает официальный сайт клуба "Лион".

Нападающий выступал за клубы "Лион" (обладатель Кубка и Суперкубка Франции 1973 года), "Сент-Этьен" и "Бордо" (трехкратный чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка Франции).

Бернар Лякомб - второй бомбардир в истории чемпионатов Франции (255 голов).

В составе сборной Франции он - участник чемпионатов мира 1978 и 1982 годов, чемпион Европы 1984 года.

В 1996-2000 годах Бернар Лякомб тренировал "Лион".