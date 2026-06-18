Кейн повторил рекорд Бекхэма. Англичане победили хорватов

В Далласе встречаются фавориты группы L.Англичане победили сборную Хорватии 4:2.

На 12-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти. С первой попытки англичанин не забил. Ливакович мяч парировал. Судья показал, что вратарь вышел с линии раньше времени и удар надо повторить 1:0.

Гарри Кейн повторил достижение Дэвида Бекхэма. Он стал вторым англичанином, который забивал голы в матчах трех чемпионатов мира.

В первые 25 минут матча счет точно отражал количество точных ударов.

На 36-й минуте Мартин Батурина (Комо) пробил почти в "девятку" 1:1.

На 42-й минуте после подачи углового Гарри Кейн головой перевел мяч в сетку 2:1.

На пятой минуте, добавленной к первому тайму, Петар Муса (Даллас) нанес сильный удар 2:2.

В первом тайме игра была примерно равной.

На 47-й минуте Джуд Беллингем ворвался в штрафную и нанес удар в дальний угол. Мяч от штанги влетел в сетку 3:2. Через 2 минуты Беллингем опасно бьет. Ливакович перевел мяч на угловой.

В первые 10 минут второго тайма англичане упустили пять голевых моментов.

На 82-й минуте Кейн вышел один на один, но переиграть вратаря не сумел. На 85- йминуте Маркус Рэшфорд воарвался в штрафную и нанес удар в угол 4:2.