Победный гол на последней минуте. Сборная Ганы одолела панамцев

В Торонто в предпоследнем матче первого тура сборная Ганы обыграла команду Панамы 1:0.

Примерно равна игра с небольшим количеством голевых моментов и победным голом в компенсированное время.

По точным ударам 4:2 а пользу панамцев.

Сборная Панамы первый голевой момент создала на второй минуте. Мурильо прострелил. Уотерман в борьбе с защитником сумел пробить. Вратарь с трудом парировал мяч.

Это был единственный голевой момент в первом тайме. Далее было много борьбы, длинных передач.

До перерыва команды нанесли по 1 удару по воротам.

На 59-й минуте могли забить панамцы. После рикошета мяч отскочил к Кристиану Мартинесу. Тот бил. Под удар бросился защитник. Мяч попал в сетку с внешней стороны.

Первый опасный момент сборная Ганы создала на 66-й минуте. После прострела Айю был готов переправить мяч в ворота, но защитник в подкате вынес мяч. На 73-й минуте Айю навесил. Аджетей бил с близкого расстояния, но в ворота не попал.

На пятой минуте компенсированного времени Томас Aсанте прострелил мимо вратаря. Калеб Йиренкил (Нордшеланд, Дания) внес мяч в сетку.